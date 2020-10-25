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Beyazıt'ta 'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına ve Macron’a tepki

'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları 'nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:02 Son Güncelleme: 25.10.2020 17:05 ABONE OL
Beyazıt'ta Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına ve Macron’a tepki

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli dernek ve platform üyesi grup, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Slogan atıp tekbirler getiren grup, Fransa'da yükselen İslam nefretinin hortladığını Fransa devletinin buna çanak tutmasını tepkiyle karşıladıklarını söylediler.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına karşı yapılan basın açıklamasını Grup adına Hasret Yıldırım yaptı. Açıklamada, "2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayınlanan iğrenç karikatürün Fransa'da yükselen İslam nefreti nedeniyle yeniden gündeme geldi. Affedilemez karikatür devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtıldı. Bu da İslamafobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz üzerinden İslam'a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Bir süre daha slogan atıp ilahiler söyleyen grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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Beyazıt'ta Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına ve Macron’a tepki
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