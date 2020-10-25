Son dakika haberi... PKK itirafçısı HDP'yi deşifre etti! Örgüt onların değil, onlar örgütün beyni...

"BİRÇOK ÇOCUĞU DAĞ GÖNDERDİM"

Örgüte katılacağımıza ikna olunca defterine adımızı, soyadımızı, yaşımızı, doğum yerimizi, nereli olduğumuzu, anne ve baba ismimizi not aldı. Daha sonra 'Sizin örgüte katılımınızı sağlayacağım ancak yolda herhangi bir yakalanma durumunuz olursa ne parti binasından ne de benden bahsetmeyeceksiniz' diye tembihledi.