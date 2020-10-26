Son dakika haberleri: Azerbaycan Ermenistan arasında insani ateşkes başlar başlamaz ihlal edildi!

Dün gece ABD'den gelen son dakika haberi Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı yerel saatle başladığı anda Ermenistan tarafından ateşkesin resmen ihlal edilerek üçüncü kez Ermenistan'ın aynı şeyi yaptığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.