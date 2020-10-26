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Son dakika haberleri: arasında insani ateşkes başlar başlamaz ihlal edildi!

çatışmalarından son dakika haberi... ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın bugün itibarıyla yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak Azerbaycan 'nın az önce yaptığı açıklamada ateşkes daha başlar başlamaz ihlal edildi. Ermenistan daha önce de 2 kez ateşkes istemiş fakat ateşkesi ihlal ederek sivillere, uykuda cenazerini defnederken olmak üzere birçok saldırı düzenlemişti.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 07:57 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika haberleri: Azerbaycan Ermenistan arasında insani ateşkes başlar başlamaz ihlal edildi!

Dün gece ABD'den gelen son dakika haberi Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı yerel saatle başladığı anda Ermenistan tarafından ateşkesin resmen ihlal edilerek üçüncü kez Ermenistan'ın aynı şeyi yaptığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin varılan anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi.

ATEŞKESİN AYRINTILARINDA NE VARDI?

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedildi.

Bu bağlamda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de (ABD Doğu saatine göre 24:00) başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD'nin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını vermişti.

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Son dakika haberleri: Azerbaycan Ermenistan arasında insani ateşkes başlar başlamaz ihlal edildi!
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