İslam Dünyasında Macron öfkesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olurken Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyaları Paris yönetimini endişelendirdi. Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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FRANSIZ ÜRÜNLERİ RAFLARDAN ALINDI

Türkiye ile birlikte birçok İslam ülkesi tek ses halinde Fransa'nın İslam'a karşı eylemlerini kınarken sosyal medyada Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı. Ürdün, Kuveyt, Fas ve Katar gibi ülkelerde Fransız ürünleri market raflarından indirildi. Kuveyt'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurdu. Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna karşı gelişen boykotun çığ gibi büyümesi üzerine panik yaşayan Fransa Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinde Fransız mallarına yönelik boykotun durdurulması çağrısında bulundu.



ERDOĞAN'IN BİR SÖZÜ YETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri adeta Paris yönetiminin nefret söylemlerine karşı İslam coğrafyasını birleştiren etken oldu. Avrupa basını da Erdoğan'ın sözlerini iki gündür manşetlerinde tutarak Fransa'ya karşı İslam ülkelerinde atılan adımları haberleştiriyor.

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SİSTEMATİK SALDIRI DURSUN!

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) "Müslümanlara karşı sistematik saldırıyı durdurun" çağrısı geldi. Açıklamada, "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz" denildi. İşte diğer tepkiler:

Libya: Hükümete "Fransız enerji şirketiyle anlaşmayı iptal et" çağrısı yapıldı.

Bahreyn: Gösterilerde "Canlar sana feda olsun ya Resulallah" yazılı dövizlerle Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK): Macron'un açıklamalarını "sorumsuz" şeklinde tanımlayarak halklar arasında nefret kültürü yaymayı hedeflediğini belirtti.

İran: Dışişleri Bakanlığı, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret ve saygısızlığın kabul edilemeyeceğini ve Fransız hükümetinin Müslümanlara karşı tutumunun nefretin her zamankinden daha fazla artmasına neden olduğunu açıkladı.

Yemen: Protesto gösterilerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fransız mallarına karşı boykot çağrısı yaptı. Macron'a ait posterler de ateşe verildi.



Cezayir: Barış Toplumu Hareketi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'dan, Macron'a karşı tutum sergilemesi talep edildi.

Lübnan: Trablus kentinde toplanan bir grup eylemci, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti. Göstericiler, Fransız bayrağı yakarak, Macron'a tepki gösterdi. Mevlid Kandili'ni diğer birçok Müslüman ülke gibi cadde ve çarşıları süsleyerek kutlamayı gelenek haline getiren Lübnanlılar, bu yıl Fransa'da Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilmesine tepki göstererek idrak ediyor.

Mısır: El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib yaptığı açıklamada, "Şimdi İslam'ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber'e karşı maksatlı bir saldırıyla başlayan kaos yaratma konusunda planlı bir kampanyaya tanık oluyoruz" ifadesini kullandı.

Tunus: Tatavin'de toplanan yüzlerce protestocu, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Malezya: İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, yaptığı yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, İslam ve Müslümanların durumuna dair cehaletini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.



FRANSIZ SANAYİCİLER PANİKTE

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, "Boykot çağrıları Arap ülkelerindeki Fransız şirketler için iyi bir haber değil" dedi



ELLERDE TÜRK BAYRAĞI

Filistin'deki gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı, Macron'un posterlerini yaktı. Göstericiler, İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i savunduğu gerekçesiyle Başkan Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de "Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist devlettir" yazılı pankartlar açtı.



PAKİSTAN NOTA VERDİ

Pakistan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı "sorumsuzca" açıklamaları ve "küfür" içerikli karikatürler nedeniyle Paris yönetimine protesto notası verdiği bildirildi. Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e yazdığı mektupta, İslamofobi ve İslam'a karşı nefret içeriklerinin yasaklanmasını talep etti.



İSLAM DÜŞMANLIĞINDA YARIŞIYORLAR

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Le Pen, seçimlerde yeniden Macron'un en büyük rakibi görünüyor. Macron ve yönetimi de kanal kanal gezip şimdiye kadar kaç cami kapattıklarını açıklıyor. Macron ay başında dinsel ayrılıkçı fikirler ile mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyurmuştu. Bu yasaya göre örneğin Fransa'da artık Müslümanlar için helal kesim olmayacak.

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