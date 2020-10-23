Macron haddini aşıyor! Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı | Video

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu. Skandal karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu. Skandal karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.