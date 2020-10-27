Para dolu poşeti sahibine teslim eden işçiye çeyrek altın

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Mehmet Kara, Cumhuriyet Caddesi'nde çalışırken yolda bir poşet gördü. Poşeti inceleyen Mehmet Kara, içinde para olduğunu görünce Sarayönü Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, paranın Cemal Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Temizlik işçisi Kara, polis ekiplerinin nezaretinde 35 bin 360 lirayı Kaya'ya teslim etti.

BELEDİYE BAŞKANI CANPOLAT'TAN İŞÇİ MEHMET KARA'YA ALTIN

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bulduğu paraları sahibine ulaştıran işçiyi tebrik ederek, "Yaptığın çok güzel bir davranış. Belediyemizde çalışan personelimize de böyle örnek davranışlar yakışırdı. Senin yaptığın bu dürüstlükten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Canpolat, Temizlik işçisin çeyrek altın takarak ödüllendirdi.

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