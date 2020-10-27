Son dakika haberleri: Kritik toplantının detayları... İstanbul'da hangi önlemler alınacak?

Son dakika: Türkiye'de koronavirüse karşı tedbirler alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki başhekimlerle birlikte çok önemli bir toplantı yaptı. İstanbul için yeni tedbir kararlarının alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'daki başhekimler ile yapılan toplantılar, durumun ciddiyeti sebebiyle birlikte karar almak ve hareket etmek için gerçekleştirildi. Toplantıda bütün herkesin el ele vererek seferberlik tarzında bu küresel salgının üstesinden gelebilmesine yönelik ortak karar alındı.

RAKAMLARIN NERELERE VARACAĞI BELLİ DEĞİL

Ağır hasta sayısı 1827'e ulaştığı için tüm hastanelerin pandemi hastanesi gibi hareket edeceği belirtildi. Nisan ayında zirve yapıp 1920'lere ulaşan rakamların nerelere varacağının ise belli olmadığı vurgusu yapıldı.

Toplantıda alınan kararlar arasında her hastanenin kendi yoğun bakım servislerini organize etmesi yer aldı. Tıbbı tedavide Türkiye'nin iyi bir yerde olduğu, artık hekimlerin hastalığı daha fazla tanıdıkları ve ülke olarak tedavi imkanların iyi olduğu vurgulandı.

BAŞHEKİMLERE ÖNEMLİ GÖREV

Organizasyon süreçlerinde başhekimlere önemli görevler düştüğü, onların sağlayacağı koordinasyon doğrultusunda ağır hasta sayısının artmaması amacıyla erken tedaviye öncelik verileceği kaydedildi. Organizasyonel açısından da yoğun bakımdaki yatakların, servislerin, servisteki yatakların, nöbetçi hekimlerin (sadece enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanları değil diğer hekimlerin de) organizasyonunun başhekimler tarafından yapılacağı vurgulandı.

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