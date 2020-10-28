Başsavcılık'tan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve yaklaşık 22 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "İskenderun ilçesi Denizciler, Sarıseki ve Azganlık mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Olayla ilgili ayrıntılı şekilde soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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