Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başsavcılık'tan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

'tan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

, Mahallesi'nde dün başlayan ve müdahalenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İskenderun ilçesi Denizciler, Sarıseki ve Azganlık mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Olayla ilgili ayrıntılı şekilde soruşturma işlemleri devam etmektedir." dendi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:51 Son Güncelleme: 28.10.2020 21:56 ABONE OL
Başsavcılık'tan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve yaklaşık 22 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "İskenderun ilçesi Denizciler, Sarıseki ve Azganlık mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Olayla ilgili ayrıntılı şekilde soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hatay’da yangın kontrol altına alındı Son dakika... Karabük'te çöp toplama merkezinde yangın çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcılık'tan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA