Eş zamanlı şafak operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK adına İstanbul'da yer ve konum keşifleri yapmakta olan ve yeni terör saldırıları hazırlığı içerisinde bulunan dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının, 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Fatih İlçesi'ne bağlı Vezneciler'de bomba yüklü arabayla düzenlenen hain terör saldırısını gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ve arandıkları belirtildi.

Hain terör saldırısına yardım ve yataklık etmişlerdi... Operasyonla yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütü PKK'nın çökertilen yardım ve yataklık hücresine düzenlenen şafak operasyonunda Smith & Wesson marka bir ruhsatsız tabanca, altı mermi, çok sayıda dijital materyal, örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında bölücü ve hain terör örgütü PKK üyesi teröristlerin gerçekleştirdiği hain bombalı terör saldırısında 6'sı polis memuru 12 kişi şehit olmuş ve 52 kişi yaralanmıştı.