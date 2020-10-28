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Hain terör saldırısına yardım ve yataklık etmişlerdi... Operasyonla yakalandılar...

2016 yılında Vezneciler'de bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısını gerçekleştiren bölücü terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık eden hücre operasyonla çökertildi. Dokuz şüpheli İstanbul'da yeni bir terör saldırısı için keşif yaparken yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:00 Son Güncelleme: 28.10.2020 10:22 ABONE OL
Hain terör saldırısına yardım ve yataklık etmişlerdi... Operasyonla yakalandılar...

Eş zamanlı şafak operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK adına İstanbul'da yer ve konum keşifleri yapmakta olan ve yeni terör saldırıları hazırlığı içerisinde bulunan dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının, 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Fatih İlçesi'ne bağlı Vezneciler'de bomba yüklü arabayla düzenlenen hain terör saldırısını gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ve arandıkları belirtildi.

Hain terör saldırısına yardım ve yataklık etmişlerdi... Operasyonla yakalandılar | Video

Bölücü terör örgütü PKK'nın çökertilen yardım ve yataklık hücresine düzenlenen şafak operasyonunda Smith & Wesson marka bir ruhsatsız tabanca, altı mermi, çok sayıda dijital materyal, örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında bölücü ve hain terör örgütü PKK üyesi teröristlerin gerçekleştirdiği hain bombalı terör saldırısında 6'sı polis memuru 12 kişi şehit olmuş ve 52 kişi yaralanmıştı.

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Hain terör saldırısına yardım ve yataklık etmişlerdi... Operasyonla yakalandılar...
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