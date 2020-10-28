Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda 'Takip', 'Sorgu yöntemleri' ve 'Risk analiz' eğitimleri aldıktan sonra şehirlerarası otobüs terminalleri ve havalimanlarında görev yapan Terörle Mücadele Şubesine bağlı "profil uzmanı" polisler, geçtiğimiz gün Ankara AŞTİ'de hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
SORULARA ÇELİŞKİLİ YANITLAR VERDİ
Gözle başlayan takip sonrasında görüşme odasına götürülen şüphelinin YPG üyesi Muhammet A.(32) olduğu ortaya çıktı. Sorulara çelişkili yanıtlar veren YPG üyesi, Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suriyeli uyruklu örgüt üyesinin yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'dan Ankara'ya geldiği belirlendi.
ÜZERİNDEN FARKLI İSİMLERLE DÜZENLENMİŞ KİMLİKLER ÇIKTI!
Üzerinden 9 farklı isim adına düzenlenen kimlik, 2 pasaport, 4 cep telefonu ve bin 850 lira çıkan zanlının YPG saflarında çatışmalara katıldığı belirlendi. İrtibatları incelemeye alınan YPG'li teröristin cep telefonundan örgüte ait silah ve mühimmatlarla çekilen fotoğraflar çıktı. Teröristin, Türkiye'ye eylem amaçlı geldiği üzerinde duruluyor.