Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda 'Takip', 'Sorgu yöntemleri' ve 'Risk analiz' eğitimleri aldıktan sonra şehirlerarası otobüs terminalleri ve havalimanlarında görev yapan Terörle Mücadele Şubesine bağlı "profil uzmanı" polisler, geçtiğimiz gün Ankara AŞTİ'de hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.