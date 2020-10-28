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| O yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

haberi... Terörle Mücadele Şubesine bağlı "profil uzmanı" polisler, geçtiğimiz gün Ankara AŞTİ'de hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Gözle başlayan takip sonrasında görüşme odasına götürülen şüphelinin üyesi Muhammet A.(32) olduğu ortaya çıktı. Sorulara çelişkili yanıtlar veren YPG üyesi, Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:48 ABONE OL
Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda 'Takip', 'Sorgu yöntemleri' ve 'Risk analiz' eğitimleri aldıktan sonra şehirlerarası otobüs terminalleri ve havalimanlarında görev yapan Terörle Mücadele Şubesine bağlı "profil uzmanı" polisler, geçtiğimiz gün Ankara AŞTİ'de hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

SORULARA ÇELİŞKİLİ YANITLAR VERDİ

Gözle başlayan takip sonrasında görüşme odasına götürülen şüphelinin üyesi Muhammet A.(32) olduğu ortaya çıktı. Sorulara çelişkili yanıtlar veren YPG üyesi, Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suriyeli uyruklu örgüt üyesinin yasadışı yollarla 'ye giriş yaparak İstanbul'dan Ankara'ya geldiği belirlendi.

Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...

ÜZERİNDEN FARKLI İSİMLERLE DÜZENLENMİŞ KİMLİKLER ÇIKTI!

Üzerinden 9 farklı isim adına düzenlenen kimlik, 2 pasaport, 4 ve bin 850 lira çıkan zanlının saflarında çatışmalara katıldığı belirlendi. İrtibatları incelemeye alınan YPG'li teröristin cep telefonundan örgüte ait silah ve mühimmatlarla çekilen fotoğraflar çıktı. Teröristin, 'ye eylem amaçlı geldiği üzerinde duruluyor.

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Son dakika | O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...
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