Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında dünya ikinci dalganın kıskacında. Kış aylarının gelmesi ile özellikle Avrupa'da vaka artışı hız kazandı. Türkiye'de de tehlikeli tırmanış baş gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların hızla arttığını, ülke genelinde tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca, İstanbul'a ayrı bir parantez açtı, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. 28 ilçede vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde" dedi. Koca, tehlikeli artış sonrası 5 günlük mesaisini İstanbul'a ayırdı. 112 Acil Komuta Merkezi, İstanbul Valiliği ziyaretlerinde toplantılar gerçekleştiren Koca, bugün Bilim Kurulu'na başkanlık edecek. Bilim Kurulu ilk kez vakaların merkezi İstanbul'da toplanacak. Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.
BİLİM KURULU İLK KEZ İSTANBUL'DA TOPLANIYOR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de artan vakaları ele almak üzere İstanbul'da bir araya gelecek. Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda İstanbul için alınacak yeni önlemler konuşulacak.
TOPLANTI SONRASI BAKAN KOCA KONUŞACAK
Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca, İstanbul için alınan kararları açıklayacak. Koca, muhabirlerin sorularına da yanıt verecek.
İSTANBUL'DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Bilim Kurulu'nun İstanbul için yeni tavsiye kararları alması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için düşünülmediği belirtiliyor. Denetimlerin sıkılaştırılması beklenirken, toplu taşıma ve mesai saatleri ile ilgili bir tavsiye kararının da olması bekleniyor.
Lokanta, kafe, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı alanlar ile ilgili kararların da tavsiye edilebileceği bildiriliyor.