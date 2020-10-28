Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

İSTANBUL'DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Bilim Kurulu'nun İstanbul için yeni tavsiye kararları alması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için düşünülmediği belirtiliyor. Denetimlerin sıkılaştırılması beklenirken, toplu taşıma ve mesai saatleri ile ilgili bir tavsiye kararının da olması bekleniyor.

Lokanta, kafe, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı alanlar ile ilgili kararların da tavsiye edilebileceği bildiriliyor.