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: ilk kez 'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

haberi: Koronavirüs salgını kış aylarının gelmesi ile birlikte yeniden tırmanışa geçti. Vakaların en hızlı artış gösterdiği il oldu. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ını barındıran Megakent'e özel önlemler tartışılırken, bugün toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı ilk kez İstanbul'da yapılacak. Bakan Koca saat 19.00'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:48 Son Güncelleme: 28.10.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

haberi: Koronavirüs salgınında dünya ikinci dalganın kıskacında. Kış aylarının gelmesi ile özellikle Avrupa'da vaka artışı hız kazandı. Türkiye'de de tehlikeli tırmanış baş gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların hızla arttığını, ülke genelinde tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca, 'a ayrı bir parantez açtı, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. 28 ilçede vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde" dedi. Koca, tehlikeli artış sonrası 5 günlük mesaisini İstanbul'a ayırdı. 112 Acil Komuta Merkezi, İstanbul Valiliği ziyaretlerinde toplantılar gerçekleştiren Koca, bugün 'na başkanlık edecek. Bilim Kurulu ilk kez vakaların merkezi İstanbul'da toplanacak. Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

BİLİM KURULU İLK KEZ İSTANBUL'DA TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs , Türkiye'de artan vakaları ele almak üzere 'da bir araya gelecek. Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda İstanbul için alınacak yeni önlemler konuşulacak.

Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

TOPLANTI SONRASI BAKAN KOCA KONUŞACAK

Gözlerin çevrildiği Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca, için alınan kararları açıklayacak. Koca, muhabirlerin sorularına da yanıt verecek.

Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...

İSTANBUL'DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

'nun için yeni tavsiye kararları alması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için düşünülmediği belirtiliyor. Denetimlerin sıkılaştırılması beklenirken, toplu taşıma ve mesai saatleri ile ilgili bir tavsiye kararının da olması bekleniyor.

Lokanta, kafe, pazar yeri gibi insanların yoğunlaştığı alanlar ile ilgili kararların da tavsiye edilebileceği bildiriliyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Yeni önlemler masada, Bakan Koca açıklama yapacak...
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