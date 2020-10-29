CHP yandaşı Halk TV Macron'a kalkan oldu: Karşı gelmememiz gerekir...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İslam dini krizde, reform gerekiyor' sözleri sonrası başlayan gerilim, Hz.Muhammed'e yönelik hakaret ile tavan yaptı. Başkan Erdoğan, Macron'a çok sert çıktı, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Fransız mallarına yönelik de boykot çağrısında bulundu. Erdoğan'ın İslamiyet'i kalayan Macron'a haddini bildirmesi büyük destek görürken, CHP yandaşı Halk TV, Erdoğan'ın Macron'a karşı gelmemesi gerektiğini savundu.

Halk TV'de canlı yayında Ayşenur Arslan'dan skandal Fransa ve Macron açıklaması | Video

"TEK KARŞI GELEN ÜLKE TÜRKİYE, KARŞI GELMEMELİYİZ"

Halk TV'de yayınlanan programda tepki çeken ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, Türkiy'nin Fransa mallarını boykot etme kararını eleştirdi.

Arslan, Türkiye'nin Fransa'ya karşı ses çıkaran tek ülke olduğunun altını çizdi, ekonomik sıkıntı yaşamamak için karşı gelinmemesini istedi.

"BUNU NASIL GÖZE ALIYORSUNUZ"

Arslan, hakaret karikatürleri sonrası boykot çağrısına "O karikatürler her şey çok çirkin olabilir. Ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup ekonominizi daha da sıkıntıya sokmayı nasıl göze alıyorsunuz canım, nasıl göze alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA HEDEF ALDILAR

Macron'un kışkırtmaları sonrası skandalları ile ünlü Charlie Hebdo dergisi dün Başkan Erdoğan'ı skandal bir karikatür ile hedef aldı. Erdoğan, Charlie Hebdo'ya ateş püskürdü, şu ifadeleri kullandı:

Fransa'da Peygamber Efendimizle çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlamento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

HALK TV MACRON VE MERKEL'E DESTEK VERİP, ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

CHP Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu, Halk TV'de katıldığı programda Başkan Erdoğan'ın Macron'un çirkin sözlerine verdiği yanıtlara karşı çıkarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar Macrona'a ve Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Nazi benzetmesi, faşist demesi. Bunlar Almanya'da suç. Bu gerçekten onlar için çok ağır bir hakaret şu aşamada." ifadelerini kullanmıştı.