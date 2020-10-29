Cumhuriyet Bayramı'nda şehit aileleri unutulmadı: Vali, şehit ailelerini ziyaret etti

Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Vali Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit ailelerini de ziyaret etti.

Hakkâri Şemdinli'de vatanı görevini yaptığı sırada şehit olan er Muzaffer Çelik ve Antalya Kumluca'da görevi başında şehit olan Başkomiser İskender Irmak'ın ailelerini evlerinde ziyaret eden Vali Öner, ailelerin acısını paylaşarak, "Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şahadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmak bize bir borçtur. Devlet olarak her zaman için şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin acısıyla dertlenip, sevincinizle mutlu olacağız. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Bugün de anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü, bizler de şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Aile fertleri ile hasbıhalde bulunduk. Allah şehit ailelerimize başka acılar yaşatmasın" dedi.

Vali Öner'in, şehit aileleri ziyaretine Tugay Komutanı Berat Acar ve eşi Sevgi Acar da eşlik etti.

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