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’tan Kılıçdaroğlu’na “Zurna’nın son deliği”

ve İstanbul Milletvekili ’tan, Başkan Erdoğan’la televizyonda tartışmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na ‘had’ hatırlatması; “Cumhurbaşkanlığına aday adayı bile olmaya cesaret edemiyorsun”

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.10.2020 00:57 Son Güncelleme: 30.10.2020 00:57 ABONE OL
Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na “Zurna’nın son deliği”

Bu güne kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haddini yine aştı. Başkan Erdoğan'la televizyonda tartışmak istediğini daha önce defalarca dile getiren ancak Erdoğan'dan "Onun seviyesine inmeyi kendime yakıştıramıyorum" yanıtını alan Kılıçdaroğlu yeni bir çağrıda daha bulundu.


KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRÜYOR

Kılıçdaroğlu "Yüreğin varsa beraber tartışalım, gazetecileri sen seç, ben seninle zaten konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu olurken AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan, kendini dev aynasında gören Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt geldi.

"KİME NEYİN MEYDANINI OKUYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun daha Cumurbaşkanlığı'na aday adayı olma cesaretini beli gösteremediğini belirten Mehmet Muş "Yahu sen daha Cumhurbaşkanlığına aday adayı olmaya bile cesaret edemiyorsun! Kime, neyin meydanını okuyorsun? Aslında çok da dikkate almamak lazım çünkü bu adam zurnanın son deliğidir" dedi.

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Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na “Zurna’nın son deliği”
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