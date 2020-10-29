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Son dakika: MSB duyurdu: 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 /’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:25 Son Güncelleme: 29.10.2020 17:33 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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