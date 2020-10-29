Son dakika: MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/icEuiWUBxS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2020