Gurur veren kahramanlık

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 gün önce iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırıda kolundan yaralanmasına rağmen çatışmayı bırakmayarak görevine devam eden İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün, özverili davranışıyla gönülleri fethetti. Suriye'den Amanos dağlarına paramotorla inip Hatay'ın Payas ilçesine sızmaya çalışırken güvenlik güçlerinin kıskacına alınan teröristler Doğan Demir ile İdris İnce, ateş açarak kaçmak istedi. Kullandıkları araçla kaza yapınca başka bir aracı gasp eden teröristler İskenderun'a doğru kaçtı. Teröristlerin kendilerine doğru geldiği yönünde haber alan İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün, teröristlerin geçebilecekleri tüm güzergahlarda geniş güvenlik önlemi aldırdı.







YARASINI SARDIRIP GERİ DÖNDÜ

İki terörist İskenderun Fenerli Caddesi'nde sıkıştırıldı ve çatışma yaşandı. Operasyonu yürüten Hasan Gün, bu sırada sol kolundan vuruldu. Müdür Gün, arkadaşlarını yalnız bırakmayarak çatışmaya devam etti. Terörist Doğan Demir, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi ve ölü olarak ele geçirildi. Diğer teröristin kaçması üzerine Gün, ekiplerle birlikte yaralı halde teröristin peşine düştü. Barbaros Mahallesi'nde sıkıştırılan terörist İdris İnce de ölü olarak ele geçirildi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra en yakın hastaneye giden Gün'ün kolundaki yara bandajla sarıldı. Gün, hastaneden çıkar çıkmaz yine soluğu Fener Caddesi'nde aldı ve olay yerindeki çalışmaları titizlikle inceledi. Emniyette 15 yıldır görev yapan ve 1 yıldır İskenderun'da görev yapan Hasan Gün, olaydan sonra istirahat bile almadı. Gün'ün özverili davranışı ve görev aşkı büyük takdir topladı.





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