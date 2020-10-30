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haberi: Başkan Erdoğan'dan İzmir Seferihisar depremiyle ilgili ilk açıklama!

Başkan 'dan İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, "İzmir’de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:47 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan İzmir Seferihisar depremiyle ilgili ilk açıklama!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklamada bulundu.

BÖLGEDE GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Başkan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan İzmir Seferihisar depremiyle ilgili ilk açıklama!
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