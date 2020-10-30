Yargıtay, HDP'li vekilin yargılanmasının yolunu açtı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise kararın bozularak, Çepni'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına hükmetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Hakkında verilen durma kararı suçun seçimden önce işlenmiş olması nedeniyle bozuldu. Yargıtay HDP'li Çepni hakkında yasama dokunulmazlığının istisnası kapsamında kararının aykırı olduğunu belirterek yargılamaya Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesine karar verdi.

Paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP'li Çepni, 2018 yılında alınan ifadesinde paylaşımlarının Türkiye'nin içeride ve dışarıda barış içerisinde olmasına yönelik olduğunu belirterek kendisini savunmaya çalışmıştı.