Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de tepki çeken sözler!

Kemal 'ndan 'de tepki çeken sözler!

’den gelen acı haberle sarsıldı. 6.6’lık depremin yaşandığı İzmir’de Türkiye tek yürek olmuşken Genel Başkanı Kemal ’nun Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kullandığı sözler tepki çekti. Devlet ve millet seferber olmuşken partizanlık yapan Kılıçdaroğlu, deprem çalışmalarıyla ilgili olarak, “En büyük katkı İzmir belediyesinin kurumsal kapasitesidir." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:57 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:03 ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de tepki çeken sözler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yardımlar ve kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFET BÖLGESİNDE PARTİZANLIK!

Türkiye İzmir'den gelen acıyla kenetlenmiş ve tek yumruk olmuşken Kılıçdaroğlu'nun afet bölgesinde yaptığı açıklamalar tepki çekti. "Ben çabaya katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi borç biliyorum." diye konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeleri övme yarışına girdi.

"EN BÜYÜK KATKI İZMİR BELEDİYESİ'NİN"

Devletin tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki çalışmalarda "En büyük katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesidir." İfadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada 'partizanlık' olarak yorumlandı ve tepki çekti...

Son dakika haberi | Devlet milletinin yanında! İzmir'de yaralar sarılıyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de tepki çeken sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA