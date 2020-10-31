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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

HABERİ: 6.6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası 4 bina tamamen olmak üzere 9 bina çöktü. Birçok binada ise büyük çaplı hasar oluştu. Tamamen çöken binalardan biri de Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ydı. Ekipler tüm gücü ile aramalara başladı. Enkaz altında kalanlardan 16 yaşındaki 'ı kurtarmak için tüm imkanlar seferber edildi. İnci'nin anneannesi de gergin bakışlar ile torununu bekledi. 17 saat sonra İnci'ye ulaşıldı. İnci, kendisini bekleyenleri şaşırttı, "Önce köpeğim fıstığı kurtarın' dedi. İnci de, köpeği fıstık da kurtarıldı. Başarılı çalışma sonrası AFAD ekibi çalışanının gülümseyerek uzun süre bakışı dikkat çekti. İşte İzmir depremi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:53 Son Güncelleme: 31.10.2020 09:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu. Deprem 30-40 kilometrelik bir fayı kırdı. Öylesine güçlü bir sarsıntı yaşandı ki, bazı ilçelerde tsunami bile oldu. Seferihisar merkezli depremde 9 bina çöktü. En büyük hasarı gören ilçe ise Bayraklı oldu. Bayraklı'da ekipler çöken binalarda hummalı bir çalışma yürüttü. Çöken binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmalarında ise duygusal ve gergin anlar yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

16 YAŞINDAKİ İNCİ OKAN'A ULAŞILDI

Rıza Bey Apartmanındaki arama çalışmalarında sesini duyurmayı başaran için uzun süre mücadele verildi. Anneannesi de Okan'ı ağlamaklı gözler ve gergin bakışlar ile bekledi. 17 saatin sonunda bir mucize gerçekleşti. İnci'ye sağsalim ulaşıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

KÖPEĞİ FISTIK'I UNUTMADI

Kendisi ile temas kuran ekiplere seslenen İnci, köpeği Fıstık'ın da kurtarılmasını istedi. Öyle ki, önce köpeği Fıstık'ın çıkarılmasını talep etti.

SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

İNCİ VE FISTIK KURTARILDI

Ekipler İnci ile birlikte köpeği Fıstık'a da ulaştı. Hem Fıstık hem de İnci enkaz altından çıkarıldı. Haberi alan anneanne büyük sevinç yaşadı.

SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

DİKKAT ÇEKEN TEBESSÜM

Ekipler de İnci ve Fıstık'ın kurtarılması sonrası büyük sevinç yaşadı. Bir AFAD personelinin tebessüm ile uzun süre bakması dikkat çekti.

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SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...
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