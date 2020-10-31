SON DAKİKA HABERİ: Anneannesi onu böyle bekliyordu! 16 yaşındaki İnci, 'Önce köpeğim' dedi... O tebessüm dikkat çekti...

İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu. Deprem 30-40 kilometrelik bir fayı kırdı. Öylesine güçlü bir sarsıntı yaşandı ki, bazı ilçelerde tsunami bile oldu. Seferihisar merkezli depremde 9 bina çöktü. En büyük hasarı gören ilçe ise Bayraklı oldu. Bayraklı'da ekipler çöken binalarda hummalı bir çalışma yürüttü. Çöken binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmalarında ise duygusal ve gergin anlar yaşandı.