Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki deprem için, 'Biraz da kendileri istediler' demişti! O paylaşım ile ilgili flaş gelişme...

HABERLERİ: İzmir'deki deprem için, 'Biraz da kendileri istediler' demişti! O paylaşım ile ilgili flaş gelişme...

haberine göre; İzmir'deki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 'Biraz da kendileri istediler' ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 31.10.2020 09:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki deprem için, 'Biraz da kendileri istediler' demişti! O paylaşım ile ilgili flaş gelişme...

Gaziantep'te, Ege depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu felaketi biraz da kendileri istedi. Din yok, namaz yok, iman yok. Biraz kendilerine gelmeleri lazımdı" yorumunu yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'de gerçekleşen deprem ile ilgili olarak sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak, hakkında TCK 216. Maddesindeki Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatıldı" denildi.

Son Dakika Haberler: İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılma anları! Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklama: 30-40 Km'lik fay kırıldı Son dakika: İzmir Seferihisar depremiyle ilgili canlı yayında flaş açıklama! 1970 yılından beri ilk kez... Son dakika haberi: İzmir'de depremi sonrası deniz taştı! Deprem bölgesinden korkutan görüntüler geliyor

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki deprem için, 'Biraz da kendileri istediler' demişti! O paylaşım ile ilgili flaş gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA