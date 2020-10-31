SON DAKİKA HABERLERİ: İzmir'deki deprem için, 'Biraz da kendileri istediler' demişti! O paylaşım ile ilgili flaş gelişme...

Gaziantep'te, Ege depreminden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu felaketi biraz da kendileri istedi. Din yok, namaz yok, iman yok. Biraz kendilerine gelmeleri lazımdı" yorumunu yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İzmir'de gerçekleşen deprem ile ilgili olarak sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanarak, hakkında TCK 216. Maddesindeki Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatıldı" denildi.

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