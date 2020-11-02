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Son dakika haberler: İşte 'nin çökme anı! Korkunç anlar böyle görüntülendi

'deki depremde 'ndeki binanın çökme anına son dakika olarak ulaşıldı. Bir anda ilk katın üzerine büyük bir gürültü ile adeta yürekleri ağza getirdi. İşte o korkunç görüntüler...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:46 Son Güncelleme: 2.11.2020 17:06 ABONE OL
Son dakika haberler: İşte Barış Sitesi'nin çökme anı! Korkunç anlar böyle görüntülendi
İzmir'deki depremde Barış Sitesi'ndeki binanın çökme anına son dakika olarak ulaşıldı. Bir anda ilk katın üzerine büyük bir gürültü ile çöken bina adeta yürekleri ağza getirdi.

İzmir'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 91 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Depremde Barış Sitesi'ndeki binanın çökme anı böyle görüntülendi.

İşte o korkunç görüntüler...

Son dakika deprem görüntüleri! İzmir'de Barış Sitesinin çökme anı kamerada! | Video

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Son dakika haberler: İşte Barış Sitesi'nin çökme anı! Korkunç anlar böyle görüntülendi
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