SON DAKİKA HABERLER: Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! "Kafam boşlukta kaldı"

"ABİ NE OLUR KURTARIN"



Arama kurtarma ekiplerinin seslerini duyunca "ben buradayım" şeklinde bağırdığını aktaran Nayman, "Sonra buldular. Bağıra bağıra bir şekilde ulaştım. 'Abi ne olur kurtarın, sırtımda çok büyük bir ağırlık var, onları çıkarın.' dedim. Onlar da bir saatte filan kurtardılar beni bulduktan sonra." diye konuştu.