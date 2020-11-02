SON DAKİKA HABERLER: Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! "Kafam boşlukta kaldı"

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SON DAKİKA HABERLER: anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! "Kafam boşlukta kaldı"

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki Emrah Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden kendisi de yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan üniversite öğrencisi Arif Emre Nayman, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Yattığı ranzanın yanına çöken Arif Emre, kafası boşlukta kalınca hayatta kaldı. İşte Arif Emre'nin yaşadığı o anlar...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:08 ABONE OL
Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

RANZANIN YANINA ÇÖKTÜ

Deprem sırasında annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman ile birlikte Emrah Apartmanı'ndaki evlerinde bulunan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Arif Emre Nayman, sarsıntı başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktü.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

SON DAKİKA! TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ayaklarına duvar devrildikten sonra ekipler tarafından kurtarılan ve ayaklarında kırık olan Nayman'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde devam ediyor.

Göçük altında kalan Nayman'ın anne ve babası ise hayatını kaybetti.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

"Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar"

Göçük altında yaklaşık 3 saat kalan Arif Emre Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında odasında bulunduğunu söyledi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

2-3 SAATTE ÇIKARDILAR

Deprem sırasında ranzanın yanına çöktüğünü belirten Nayman, "Duvar üzerime yıkıldı, sadece bacaklarımın üstünde kaldı. Gövdem, kollarım ve kafam boşlukta kaldığı için seslendim, bağırdım. Beni buldular 2-3 saatte, çıkardılar, hastaneye geldim bir şekilde." dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

DEPREM YAVAŞ BAŞLADI SONRA...

Nayman, depremin yavaş bir şekilde başladığını ve bir anda hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

NEFES ALACAK KADAR BOŞLUK

"Koridordan duman geldi, puf etti. Benim odamın camları patladı. Allah'tan üzerime gelmedi. Sonra hızlı bir şekilde duvar üzerime yıkıldı. Ben bir şekilde boşlukta kaldım, nefes alacak kadar."

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

"ABİ NE OLUR KURTARIN"

Arama kurtarma ekiplerinin seslerini duyunca "ben buradayım" şeklinde bağırdığını aktaran Nayman, "Sonra buldular. Bağıra bağıra bir şekilde ulaştım. 'Abi ne olur kurtarın, sırtımda çok büyük bir ağırlık var, onları çıkarın.' dedim. Onlar da bir saatte filan kurtardılar beni bulduktan sonra." diye konuştu.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

"Bir ben kaldım"

Nayman, binayla ilgili herhangi bir sorun hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Biz 6 senedir orada oturuyorduk. Deprem sırasında, ben, annem ve babam vardı. Onlar vefat etti, bir ben kaldım." dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

DAYANIKLI BİNALAR YAPILSIN

Depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini kaydeden Nayman, şöyle konuştu:

Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! Kafam boşlukta kaldı

BİZİMKİ YIKILDI DİĞERLERİ SAĞLAM

"Daha sağlam evler yapılsın. Bizim evin yanındaki evler sağlamken bizimki yıkıldı ve bizim apartmandan çok az kişi kurtulmuş. O yüzden binaların daha sağlam yapılmasını istiyorum."

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SON DAKİKA HABERLER: Depremde anne ve babasını kaybeden Arif Emre o anları anlattı! "Kafam boşlukta kaldı"
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