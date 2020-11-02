Son dakika: İzmir'deki depremin ardından AFAD'a başvuru akını! 2 günde tam 13 bin gönüllü





Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor. Eğitimler sonunda gönüllülerin mesleki becerileri ve kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak tecrübeli ve profesyonel kişilerin liderliğinde 10-15 kişilik küçük ekipler oluşturulup bu kişiler göreve başlıyor. (Yenişafak)

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