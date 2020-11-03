Hıncal Uluç yazdı: Nerde "Senin Jürin" Ahmet Hakan?

İşte usta gazeteci Hıncal Uluç'un bugünkü yazısından ilgili bölüm ve öne çıkanlar;



Ahmet Hakan'ın "Sosyal Medya Jürisi" tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen Halil Sezai "Silahla tehdit, silahla kasten yaralama, alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 11 ay hapse mahkûm oldu ve tahliye edildi.

Adli Tıbbın "Savcının silah kabul ettiği odun parçası ile bir darbe görülmemiştir.

Şikayetçinin vücudundaki izler, doktora ihtiyaç göstermeyen basit şeylerdir" raporuna rağmen, Ahmet Hakan jürisinin baskısı ile Halil Sezai, tutuklu yargılanmış, ilk duruşmasında dahi "Tutukluluğun devamına" karar verilmiş ama karar aşamasında yargıcın artık yapacağı şey kalmamıştı.

Türk Ceza ve Ceza Muhakemeleri Usul Yasalarına uymaz, verdiği karar Yargıtay'dan döner de sicili bozulacağından ancak 1 yıl 11 ay mahkûmiyete ve mecburen tahliyeye karar verdi.

Abartıyor muyum?

O zaman Halil Sezai kararıyla ayni gazetelere düşen iki haberi oku, Ahmet ve söyle bakalım, Jürin nerde?.

- İzmir'de Sedat A., kullandığı kamyonetle, karşıya geçen polis memuru Buket Keleş'e çarpıp öldürdü. Kanında uyuşturucu olduğu ve aracı onun etkisinde kullandığı tespit edilen Sedat, 2 yıldır tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme "İyi hal" indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

- Motorlu kurye Mehmet Ali İbin'i, siparişi veren Tayfun Ş., "Neden pizzamı geç getirdin" diye sokak ortasında yumrukla dövdü. Beyin kanaması geçiren kurye ameliyata alınırken, döven Tayfun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.A. İbin iki gün sonra ölünce, Tayfun tutuklanabildi..

Sen sustun Ahmet!. Ama yazarın konuştu..

Orkun Ün "Halil Sezai, insan içine çıkamazsın.

Sahneye hiç.. Saklan evine.. Otur şarkı yaz" diye nasihat veriyor, hâlâ!.

Benim de sana bir sözüm var Orkun.. Herkes bilir. Ben 19 Ekim 2017'de özetlemiştim..

İsa mabede girince, Kudüslü Yahudiler kendisine zina suçu işlemiş bir kadın getirdiler. Aralarında dediler:

"Eğer onu kurtarırsa, bu Musa'nın kanununa aykırıdır ve böylece onu suçlarız; eğer mahkûm ederse, bu kendi yaydığı inancına aykırıdır, çünkü o merhameti tebliğ etmektedir." İsa'ya dediler ki..

"Muallim, bu kadını zina ederken bulduk.

Musa, böylesinin taşlanarak öldürülmesini emreder.

Ne dersin?" İsa eğildi, kumlara parmağıyla bir ayna çizdi. Bu ayna, bakan herkesin günahlarını bir bir gösteriyordu. Dedi ki..

"Aranızda günahsız olan ilk taşı atsın." Gelenler, en yaşlısından başlayarak bir bir çıktılar, çünkü kendi kirli işlerinden utanıyorlardı.

İsa, etrafta kadından başka kimseyi göremeyince dedi ki..

"Kadın, seni ayıplayanlar nerede?"

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