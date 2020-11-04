Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Ve Tunç Soyer'in deprem yalanları belgelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "belediyelerin yıkım ve denetim yapma yetkisi yoktur" şeklindeki açıklamasını İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yalanlıyor.



KOCAOĞLU: "BEN BU YASAYI KULLANMIYORUM DİYE ÇOK ELEŞTİRİLİYORUM. KULLANMAYACAĞIM, ÇÜNKÜ VATANDAŞA YAZIK"

Aziz Kocaoğlu'nun 2015 ve 2017 yıllarında yaptığı açıklamalarda, kentsel dönüşümü uzlaşıyla yapacaklarını, bunun mümkün olmaması durumunda yapmayacaklarını hatta riskli yapılara yönelik yasayı kullanmayacağını itiraf etmişti.



Aziz Kocaoğlu, 25 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı açıklamada; kentsel dönüşümü uzlaşıyla yapmak istediklerini açıklamıştı.





Kocaoğlu; "Bölgede bizim yetki alanımızda Aktepe ve Emrez var. Kentsel dönüşümü rızayla, uzlaşıyla yapacağız. Anlaşamazsak yapmayacağız. 6306 sayılı afet riskli yapılar yasasıyla dönüşüm yapmaya kalkmadık. Orada vatandaşı zorlayan noktalar var. Belediye yasasına göre dönüşüm yapacağız. 6306 sayılı yasada adam gelir 'deprem riskli' diye rapor alıp binayı yıkmaya çalışır. Raporu aldıktan sonra 2 ay içinde yıkmak zorunda. Bu çok tehlikeli bir şey... Ben bu yasayı kullanmıyorum diye çok eleştiriliyorum. Kullanmayacağım, çünkü vatandaşa yazık. Bizim olmazsa olmazlarımız yerinde dönüşüm, adil dönüşüm ve uzlaşıyla dönüşümdür" dedi.





KOCAOĞLU: "BİZ NE YAPIYORUZ? ESKİ BİNALARI YIKIP YERİNE YENİSİNİ YAPIYORUZ"

Aziz Kocaoğlu, 16 Mart 2017 tarihinde kentsel dönüşüm uygulamalarının iki yasayla yapılmasının sakıncalarına değinmiş ve birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Kocaoğlu; şunları söylemişti:

"5393 sayılı yasada belli yetkiler var ama 6306 sayılı yasada daha farklı yetkiler var. 6306 sayılı yasa pratikte farklı uygulamalarla tapunun veya gayrimenkulün gaspına kadar gidiyor. 6306 sayılı yasanın bu sakıncalı noktalarının giderilmesi ve iki yasanın birleştirilmesi gerekiyor. Bir müteahhit bodrum katından ya da çatı katından birisini kandırarak 'Senin evin riskli' diyor ve milletin karşısına geçiyor. Biz ne yapıyoruz? Eski binaları yıkıp yerine yenisini yapıyoruz. Ne yeşil alan büyüyor ne spor alanı büyüyor. Binayı yıkıyoruz, binayı yapıyoruz, depreme karşı vatandaşı koruyoruz. Bunun kentsel dönüşümle alakası yok. Yasa kantarın topuzunu kaçırdığı için mülkiyet hakkına tecavüz var."





KILIÇDAROĞLU: BELEDİYELERİN BİNA YIKMA YETKİSİ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Riskli alanlar belirlendikten sonra oradaki binaların yıkılması gerekiyor. Belediyenin yıkım kararı alma gibi bir kararı yok. Yıkım kararını valilik ve ona bağlı kurumlar veriyor. Belediye de yıkım kararı alınan bölgede yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Belediyeler açısından riskli bölgeleri tespit etmek oldukça önemli ancak belediyelerin bina yıkma yetkileri bulunmuyor" iddiasında bulundu.

SOYER: "YIKIM YETKİSİNİ ALMAK İÇİN GEREKİYORSA YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİS'E TAŞIYACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise katıldığı bir televizyon programında, "Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok. Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz" iddiasında bulundu.



AZİZ KOCAOĞLU, 10 SENE İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçilen Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın 2004 Haziranı'nda vefatı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilmişti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de yüzde 55 oy alan Aziz Kocaoğlu, 5 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçilmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



KAÇAK YAPILARLA MÜCADELEDE BELEDİYELER 1.DERECEDEN SORUMLU!

3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde; istisnalar dışında ruhsat alınmadan yapıya başlanması, kaçak yahut ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması durumunda mevcut yapı 32. madde uyarınca yerel idarelerce yıktırılıyor ve 42. madde gereğince de ceza yaptırımı uygulanıyor.



Yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumluluk ve yetki ilçe belediyesinde olmakla birlikte, belediyenin yapı sahasında karşılaştığı muhtelif fiili engeller ve engellemeler nedeniyle yıkım ve tahliye işlemlerini tek başına yürütmesinin mümkün olmadığı hallerde büyükşehir belediyesinden ve dahi mülki idare amirinden gerektiğinde kolluk, iş makinesi, araç, gereç ve ekipman temini dahil yardım isteyerek ve bunların koordinasyonunda, tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.



İlçe belediyesinin tahliye ve yıkım işlemini tek başına yürütmesinin mümkün olmadığının sabit olması halinde tahliye ve yıkım işlemleri için talep edilen yardımın kaçak yapılar için mülki idare amirince, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılar için ise büyükşehir belediyesince karşılanması yasal zorunluluk..



Ayrıca gerek ilçe belediyesince gerekse büyükşehir belediyesince, 3194 sayılı Kanun'a aykırılık nedeniyle süresi içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen yıkılmayan yapılar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce resen yıkım hakkı saklıdır.