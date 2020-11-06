Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

'TİMUR SELÇUK' İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.