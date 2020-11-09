Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

'den suya yüzde 25 teklifi

, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 25 yapılmasını istedi.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 17:07 Son Güncelleme: 9.11.2020 17:43 ABONE OL
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

Son dakika! İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi | Video

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: “Yağış olağan şekilde yağmazsa önümüzdeki yaz aylarında İstanbul'da çeşmelerden su akmaz”

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA