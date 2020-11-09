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’da dev operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , Bakırköy, ve Pendik ilçelerinde ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda beş şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:02 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:10 ABONE OL
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için 11 gün boyunca Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt ve Pendik ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bu dört ilçede baskın yapılan yerlerdeki aramalarda 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi.

BEŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bununla birlikte bin 250 adet Captagon Hap, 6 kilo 500 gram kokain, 3 parça halinde 41 gram sihirli mantar, 5 hasas ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat bulundu. Silah olarak ise yedi tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Beş şüpheli şahıs ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
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