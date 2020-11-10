Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hulusi Akar'dan son dakika Azerbaycan açıklaması

'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'a kutlama mesajında şu noktaya dikkat çekti: İşgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi sürecinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:32 Son Güncelleme: 10.11.2020 12:49 ABONE OL
Hulusi Akar'dan son dakika Azerbaycan açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" dedi.

Bakan Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Bakan Akar, şunları kaydetti:

"İMZALANAN ATEŞKES ANLAŞMASINDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ..."

"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Son dakika: Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferi sonrası çarpıcı açıklamalar: Ermenistan ordusu 10 yıldan önce toparlanamaz

ARKADAŞINA GÖNDER
Hulusi Akar'dan son dakika Azerbaycan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA