Ayşegül Arslan’ın bânî cahilliği

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şeref defterine 'kurucu' anlamına gelen 'bânî' kelimesini yazdı. CHP'nin yayın organı Halk TV'deki programda Ayşenur Arslan 'bânî' kelimesini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap sevicisi olduğunu ileri sündü. Sosyal medyada çoğu kişi Arslan'a tepki gösterdi.

ŞAİRLER VE YAZARLAR DA KULLANDI

"Bani" kelimesini; Recâîzâde Mahmut Ekrem, Yahyâ Kemal, Sâmiha Ayverdi gibi isimlerin de satırlarında kullandığı öğrenildi. Ayşegül Arslan, Halk TV'deki programda şunları söyledi:

"Sabahleyin gençlere sordum. Dedim ki 'Bani ne demek?' Neden sordum? Çünkü Erdoğan Anıtkabir Şeref defterine yazarken, 'Cumhuriyet'in banisi' dedi. Ben de sordum, 'Bani ne demek?' Birisi 'Bayağı gibi bir şey mi?' dedi. Birkaçı hiçbir fikir öne süremedi. Birisi şimdi hatırlamıyorum başka bir şey uydurdu. Nereden bilsin gençler baniyi, çünkü Türkçe bir kelime değil. Bani kurucu demek. Peki, siz neden bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak, Erdoğan'dan söz ediyorum, Şeref defterini imzalarken, kurucu demezsiniz de bani dersiniz? Bu sizin Türkçeden çok Arapçaya sevdalı olmanızdan mı kaynaklanır yoksa Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu olduğunu aslında söylememe ihtiyacından veya duygusundan kaynaklanıyor, bilemedim!"

BÂNÎ NE DEMEK?

Bânî kelimesi Osmanlıca sözcükte kurucu, yapan, yapıcı, yaptırıcı, binâ eden; kuran, kurucu, bina eden, kuran ve yapan anlamlarında kullanılıyor. Recaizade Mahmut Ekrem, Yahya Kemal, Samiha Ayverdi gibi isimler de satırlarında kullanmıştı. İşte o satırlar:

Recâîzâde Mahmut Ekrem: "Bir yapıyı inşâ eden, inşâ ettiren, yapan, yaptıran kimse: Sen bânî-i âşiyânım oldun"

Yahya Kemal: Ne kadar sâf idi sîmâsı bu mü'min neferin / Kimdi? Bânîsi mi mîmârı mı ulvî eserin.

*Sâmiha Ayverdi: Büyük zelzeleden sonra yeniden inşâ ettirdiği Fâtih Câmii'nde ise yine ilk bânîsinin adı yürüyüp gitmiştir"

*Yahyâ Kemal: "Lâkin bânîsi Süleyman gibi fâtih ve zengin bir pâdişah





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