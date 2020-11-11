Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ayşegül Arslan’ın bânî cahilliği

’ın bânî cahilliği

Recaizade , , Samiha Ayverdi gibi isimlerin de satırlarında kullandığı ‘kurucu’ manasına gelen ‘bânî’ kelimesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’ü anma töreninde şeref defterinde kullandı. ’nin yayın organı ’deki programda ‘bânî’ yani kurucu kelimesini kullandığı için Başkan Erdoğan’ın Arap sevicisi olduğunu iddia etti. Sosyal medyada ‘Neden rahatsız oldunuz?’ diye tepki gösterildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:11 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:18 ABONE OL
Ayşegül Arslan’ın bânî cahilliği

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şeref defterine 'kurucu' anlamına gelen 'bânî' kelimesini yazdı. CHP'nin yayın organı Halk TV'deki programda Ayşenur Arslan 'bânî' kelimesini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap sevicisi olduğunu ileri sündü. Sosyal medyada çoğu kişi Arslan'a tepki gösterdi.

ŞAİRLER VE YAZARLAR DA KULLANDI

"Bani" kelimesini; Recâîzâde Mahmut Ekrem, Yahyâ Kemal, Sâmiha Ayverdi gibi isimlerin de satırlarında kullandığı öğrenildi. Ayşegül Arslan, Halk TV'deki programda şunları söyledi:
"Sabahleyin gençlere sordum. Dedim ki 'Bani ne demek?' Neden sordum? Çünkü Erdoğan Anıtkabir Şeref defterine yazarken, 'Cumhuriyet'in banisi' dedi. Ben de sordum, 'Bani ne demek?' Birisi 'Bayağı gibi bir şey mi?' dedi. Birkaçı hiçbir fikir öne süremedi. Birisi şimdi hatırlamıyorum başka bir şey uydurdu. Nereden bilsin gençler baniyi, çünkü Türkçe bir kelime değil. Bani kurucu demek. Peki, siz neden bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak, Erdoğan'dan söz ediyorum, Şeref defterini imzalarken, kurucu demezsiniz de bani dersiniz? Bu sizin Türkçeden çok Arapçaya sevdalı olmanızdan mı kaynaklanır yoksa Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu olduğunu aslında söylememe ihtiyacından veya duygusundan kaynaklanıyor, bilemedim!"

BÂNÎ NE DEMEK?

Bânî kelimesi Osmanlıca sözcükte kurucu, yapan, yapıcı, yaptırıcı, binâ eden; kuran, kurucu, bina eden, kuran ve yapan anlamlarında kullanılıyor. Recaizade Mahmut Ekrem, Yahya Kemal, Samiha Ayverdi gibi isimler de satırlarında kullanmıştı. İşte o satırlar:

Recâîzâde Mahmut Ekrem: "Bir yapıyı inşâ eden, inşâ ettiren, yapan, yaptıran kimse: Sen bânî-i âşiyânım oldun"

Yahya Kemal: Ne kadar sâf idi sîmâsı bu mü'min neferin / Kimdi? Bânîsi mi mîmârı mı ulvî eserin.

*Sâmiha Ayverdi: Büyük zelzeleden sonra yeniden inşâ ettirdiği Fâtih Câmii'nde ise yine ilk bânîsinin adı yürüyüp gitmiştir"

*Yahyâ Kemal: "Lâkin bânîsi Süleyman gibi fâtih ve zengin bir pâdişah

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan kısa çalışma ödeneği ile ilgili sözleriyle rezil oldu! HALK TV’de başörtüsü ve sakal skandalı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayşegül Arslan’ın bânî cahilliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA