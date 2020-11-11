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'li 'nin parkında skandallar görseller! Soruşturma açıldı

'li 'nin bakım ve onarım yaptığı parkta terör örgütü PKK/YPG sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin yenilediği çocuk parkındaki görsellerin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından söküldü.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:35 Son Güncelleme: 11.11.2020 19:04 ABONE OL
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandallar görseller! Soruşturma açıldı

Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını 2 gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.
Sinan Ergün adındaki vatandaş, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.

Naser Serbest ise "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Selamettin Erdem ise "Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçeleri boyamış. PKK, PYD paçavraları ve sembolleri ile donatmış. Bundan hesap sorulmayacak mı?" diyerek dert yandı.

Artan şikayetler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla PKK/PYD terör örgütlerinin ve marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.

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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandallar görseller! Soruşturma açıldı
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