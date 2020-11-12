SON DAKİKA: CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! Soruşturma açıldı

Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını 2 gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.
Sinan Ergün adındaki vatandaş, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.
Naser Serbest ise "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Selamettin Erdem ise "Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçeleri boyamış. PKK, PYD paçavraları ve sembolleri ile donatmış. Bundan hesap sorulmayacak mı?" diyerek dert yandı.