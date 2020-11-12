Türkiye bu olayı konuşuyor! Son dakika haberi: Ünlü televizyoncunun kocası evde kadın kıyafetleri ile dolaşıyordu...

Tüm Türkiye'de gündem olan ilginç haberde yeni detaylara ve ifadelere sabah.com.tr ulaştı. A.B ifadesinde evlilikleri boyunca eşi K.B ile her hangi bir sorun yaşamadıklarını ve ne olduğuysa eşinin Hollanda'ya gitmesi ile olduğunu belirtti. A.B mahkemeye verdiği ifadede "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi" dedi. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği olayın son dakika detayları...



İLK YILLARDA SORUN YOKTU



2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.

A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi.