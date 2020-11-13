CHP’de Facebook canlı yayınında maske skandalı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve hekimler her fırsatta vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarırken CHP'den skandal görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri 'CHP Ekonomi Otobüsü' ile bugün Adana'da cadde ve sokakları gezdi.