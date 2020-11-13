SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüste tüm aşı çalışmaları çöp olabilir

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten hem umut veren hem de korkutan son dakika açıklamaları geldi. "Aşı çalışmalarında ilk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu" diyen Prof. Dr. Tükek salgının grip gibi seyretmesi durumunda ise adeta bir yıkıma neden olacağını belirtti. İşte Tükek'in açıklamalarından öne çıkan son dakika haberi;

Prof Dr. Tufak Tükek : Koronavirüs aşısında çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Koronavirüsün azaldığını görebiliriz" diye konuştu.