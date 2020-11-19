Gabon yapılanması deşifre edildi

İstanbul Mali Şube Polisleri, FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli üç ilde operasyon düzenledi. FETÖ'nün sözde İş Adamları Yapılanması'nda faaliyet yürüten, 51 milyon 900 bin lira toplayan, parayı vakıflara aktararak FETÖ'nün Gabon'daki faaliyetlerini finanse eden 28 şüpheli yakalandı. Aralarında çok sayıda iş adamının bulunduğu şüphelilerin FETÖ'nün Afrika Kıtası'ndaki yapılanmasına yüklü miktarda para aktardıkları iddia ediliyor.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. FETÖ'nün sözde İş Adamları Yapılanması'nda faaliyet yürüten ve Türkiye'den yurt dışına yüklü miktarda döviz çıkardıkları iddiasıyla aranan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'daki 33 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. FETÖ'ye "Himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İddialara göre; şüphelilerin 51 milyon 900 bin lira topladıkları, paranın bir kısmının KHK ile kapatılan ve FETÖ'ye ait olan vakıf, kurum ve kuruluşlara aktarıldığı, buradan da FETÖ'nün Gabon'daki faaliyetlerinin finanse edildiği saptandı.



BANK ASYA'YI DA FONLAMIŞLAR



Söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin ve esnafların katılımı ile FETÖ adına toplantılar yapıldığı ve yine "Himmet" adı altında para toplandığı tespit edildi. Polisler, soruşturmaya konu 27 şirketten de söz konusu vakıflara para aktarıldığını tespit etti. Şirketlerin sahipleri, yetkilileri ve ortakları konumunda olan şüphelilerden bir kısmının; KHK ile kapatılan dernek üyeliklerinin bulunduğu, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'yı fonladıkları da ortaya çıktı. FETÖ'ye ait derneğe para gönderdikleri de tespit edilen şüphelilerin, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile doğrudan irtibatları ve ilişkileri olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler arasında FETÖ üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.