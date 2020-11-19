Terör kardeşlerinin oyunu bozuldu! İHA'lar gördü, SİHA'lar vurdu!

Terör örgütü PKK altında 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) adıyla toplanan 10 ayrı terör örgütünün oluşturduğu ihanet çetesi Türk Silahlı kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla çökertildi.

İstihbarat birimlerinin raporlarına yansıya bilgiye göre Türkiye'ye karşı saldırı kapsamında Devrimci Karargâh, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Maoist Komünist Partisi (MKP), Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB), Kürdistan Kurtuluş Partisi (PKK), Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB), Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP-L), Proleter Devrimciler Koordinasyonu (PDK), Diriliş Hareketi (DH) adlı 10 terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hazırlıklarını yürüttüğü sırada, PKK şemsiyesi altında bir araya gelerek 12 Mart 2016'da Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı ihanet konseyi kurdu.

TERÖR KARDEŞLERİNİN OYUNU BOZULDU

PKK'nın elebaşlarından "Abbas" kod adlı Duran Kalkan 12 Mart 2016'da Kandil'de toplantı düzenleyerek "Güçlerimizi birleştirdik. 2016 baharı şehirlerde yapacağımız eylemle bizlerin baharı olacak" diyerek sözde ihanet birlikteliğini ilan etti. Raporda Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alarak "terör kardeşliği" yapan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP)silahlı kanadındaki teröristlerin, hem Türkiye'de hem de Suriye'de bir çok saldırıya katıldıkları belirtildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hazırlıklarını yürüttüğü sırada, 12 Mart 2016'da oluşturulan ihanet çetesi, son 4 yılda Mavi ve Bordo Bereli Komandolar ile Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda ağır kayıplar verdiler.

Kars-Tunceli-Kahramanmaraş-Erzurum-Eskişehir-Hatay ve Suriye'nin Fırat Kalkanı-Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatının yapıldığı bölgelerde Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ne üye çok sayıda terörist ölü ve sağ olarak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda kritik isimleri kaybeden MLKP ve TKP/ML gibi örgütlerin yaşanan bu kayıplardan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttukları ve verilen kayıplara bağlı ortaya çıkan anlaşmazlıklardan dolayı örgütlerin birbirine düştüğü belirlendi.

Güvenlik güçlerinin 4 yılda etkisiz hale getirdiği aralarında İçişleri Bakanlığı'nın para ödülüyle arananlar listesinde Kırmızı, Mavi, Turuncu ve Gri kategoride yer alanların da bulunduğu o teröristlerden bazıları şöyle:

21 Mart 2019: MLKP üyesi Bayram Namaz - Kırmızı listede (Suriye)

10 Temmuz 2019: MLKP üyesi Taylan Kutlar - Kırmızı listede, Hıdır Çallin - Gri listede (Tunceli)

6 Ağustos 2019: TKP'li İlker Tezer - Turuncu listede, TİKKO üyesi Sinan Okumuş - Turuncu listede (Tunceli)

1 Ekim 2019: Ozan Sökmen - Gri listede, MLKP üyesi Fırat Şeran - Gri listede (Eskişehir)

2 Haziran 2020: TİKKO üyesi Hasan Ataş - Turuncu listede (Tunceli)

8 Eylül 2020: Volkan İldem - Kırmızı listede, TKP/ML TİKKO üyesi Fadime Çakıl Gri listede (Tunceli)

21 Ekim 2020: TKP/ML TİKKO Ali Kemal YIıldız Kırmızı listede, Gökçe Kurban Turuncu listede (Tunceli)