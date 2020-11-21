Emrah Apartmanı'nın müteahhitinden pişkin cevap! "Fay hattına denk geldi sanırım"

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun'un apartmanın ortak watsapp grubunda verdiği pişkin cevap 'bu kadarına da pes' dedirtti. Apartman sakinlerinden biri 'Etrafımızdaki binalar ayakta dururken, bizim bina neden yerle bir oldu?' diye Uzun'a soru yöneltti.
Suçu fenni mesule ve taşerona atan Uzun, "Binayı biz değil kooperatif fenni mesulün kontrolünde taşerona yaptırdı. Fay hattına denk geldi sanırım. Ben depremde 3 torunumu ve gelinimi kaybettim. Allah'tan gelen afet. Başınız sağ olsun" demesi şaşkınlık yarattı.
Öte yandan depremde yaralanan Hayati Uzun'un oğlu Bora Uzun taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Bora Uzun, "Biz Emrah Apartmanı'nı kaba inşaatı tamamlanmış şekilde teslim aldık" diye kendini savundu. Zanlı Uzun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'ndan geriye hüzünlü hikayeler kaldı. Apartman sakinlerinin bulunduğu 'Emrah Apartmanı' isimli watsapp grubunda vatandaşlardan biri Hayati Uzun'a 'Hayati Uzun. Etrafımızdaki binalar ayakta dururken, bizim bina neden yerle bir oldu? Bilginiz var mı' diye sordu.
Depremde 2.5 yaşındaki oğlu Barlas ile annesi Fatma Ateş'i (49) kaybeden Yağmur Gürman da bu mesajın üzerine, "Hepimiz bunun cevabını bekliyoruz. Ölen 2 yaşındaki küçücük yavrum ve annemin hesabını bu dünyada bana ölür dünyada Allah'a vereceksiniz" dedi.
SUÇU FENNİ MESULE ATTI
Müteahhit Hayati Uzun gayet soğukkanlılıkla mesajlara yanıt verdi. Suçu fenni mesule ve taşerona atan Uzun, "Binayı biz değil kooperatif fenni mesulün kontrolünde taşerona yaptırdı. Bizim şirket 13 Ekim 1992'de kuruldu. Binanın teslimi 2 Kasım 1993. Bu tarihte tapu verilmiş" dedi. O tarihte depremlerden sonra Emrah Apartmanı'na Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oturulur raporu verildiğini öne süren Hayati Uzun, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı oturulur raporu verdi. Fay hattına denk geldi sanırım. Ben 24 sene bu apartmanda kendim oturdum. 3 yıldır da oğlum Bora Uzun oturuyordu. Ben depremde 3 torunumu ve gelinimi kaybettim. Allah'tan gelen afet. Başınız sağ olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bizlere sabır versin inşallah" şeklinde mesaj gönderdi.
"BİZ BU BİNAYI KABA İNŞAATI BİTMİŞ ŞEKİLDE TESLİM ALDIK"
Öte yandan Hayati Uzun'un Emrah Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan oğlu Bora Uzun hastanedeki tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Bora Uzun tekerlekli sandalye ile Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Bora Uzun'un burada ifadesi alındı. Bora Uzun ifadesinde, "Biz İzmir'e geldiğimizde Emrah Apartmanı inşaatını temeli atılmış, kaba inşaatı bitmiş şekilde teslim aldık. Kaba inşaatı kooperatif yapmıştı. Biz yapmadık. Binayı bu şekilde teslim aldıktan sonra ince işleri biz yaptık. Bizim bir suçumuz yok" şeklinde konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
APARTMANA TORUNUNUN İSMİNİ VERMİŞTİ
Müteahhit Hayati Uzun, 1992'de Erzincan'daki depremde torunu Emrah'ı kaybetti. Aile, İzmir'e yerleşti. Hayati Uzun, Bayraklı'da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı'ydı. Uzun'un 3 torunu ve gelini hayatını kaybetti.