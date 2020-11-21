Emrah Apartmanı'nın müteahhitinden pişkin cevap! "Fay hattına denk geldi sanırım"

SUÇU FENNİ MESULE ATTI



Müteahhit Hayati Uzun gayet soğukkanlılıkla mesajlara yanıt verdi. Suçu fenni mesule ve taşerona atan Uzun, "Binayı biz değil kooperatif fenni mesulün kontrolünde taşerona yaptırdı. Bizim şirket 13 Ekim 1992'de kuruldu. Binanın teslimi 2 Kasım 1993. Bu tarihte tapu verilmiş" dedi. O tarihte depremlerden sonra Emrah Apartmanı'na Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oturulur raporu verildiğini öne süren Hayati Uzun, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı oturulur raporu verdi. Fay hattına denk geldi sanırım. Ben 24 sene bu apartmanda kendim oturdum. 3 yıldır da oğlum Bora Uzun oturuyordu. Ben depremde 3 torunumu ve gelinimi kaybettim. Allah'tan gelen afet. Başınız sağ olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bizlere sabır versin inşallah" şeklinde mesaj gönderdi.





"BİZ BU BİNAYI KABA İNŞAATI BİTMİŞ ŞEKİLDE TESLİM ALDIK"



Öte yandan Hayati Uzun'un Emrah Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarılan oğlu Bora Uzun hastanedeki tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Bora Uzun tekerlekli sandalye ile Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Bora Uzun'un burada ifadesi alındı. Bora Uzun ifadesinde, "Biz İzmir'e geldiğimizde Emrah Apartmanı inşaatını temeli atılmış, kaba inşaatı bitmiş şekilde teslim aldık. Kaba inşaatı kooperatif yapmıştı. Biz yapmadık. Binayı bu şekilde teslim aldıktan sonra ince işleri biz yaptık. Bizim bir suçumuz yok" şeklinde konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

APARTMANA TORUNUNUN İSMİNİ VERMİŞTİ

Müteahhit Hayati Uzun, 1992'de Erzincan'daki depremde torunu Emrah'ı kaybetti. Aile, İzmir'e yerleşti. Hayati Uzun, Bayraklı'da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı'ydı. Uzun'un 3 torunu ve gelini hayatını kaybetti.