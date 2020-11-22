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İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: 'den güzel haber...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'den bir son dakika haberi verdi ve tarihe geçen anneleri eylemiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Soylu "Hakkari'den bir güzel haber daha" diyerek devletine güvenerek teröre karşı bu tarihi dik duruşu sergileyen ailelere bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:48 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Hakkari'den güzel haber...

Son dakika haberi... Diyarbakır'da çocuklarını kaçırarak PKK'ya teslim ettikleri gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan evlat nöbetindeki ailelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir aile daha teröre karşı tarihi direnişe katılmak üzere Hakkari'den yola çıktı. Kritik son dakika haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Diyarbakır annelerinin toplam sayısını da verdi. İşte Bakan Soylu'nun mesajı;

"OLDU 177"

Hakkari'den bir güzel haber daha... Diyarbakır Annelerine katılmak için bir aile daha yola çıktı. Oldu 177. Devletine, Milletine, tarihimize ve kardeşliğimize güvenenlere selam olsun.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Hakkari'den güzel haber...
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