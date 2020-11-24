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Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi

'ın eşi Emine Erdoğan, dolayısıyla öğretmenleri ’nde kabul etti.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:13 ABONE OL
Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti.

"GELECEĞİMİZİN MİMARI ÖĞRETMENLER İLE BİRLİKTEYDİK"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla kabul ettiği öğretmenler ile ilgili fotoğraflı paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizle birlikteydik. Aralarında fedakar köy öğretmenleri de vardı. Onların şahsında tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi
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