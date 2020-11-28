Son dakika: CHP'den yandaş anketçi Kemal Özkiraz'a resmi araç kıyağı!

CHP lehine yaptığı anketler ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla il dışına çıkması tepki çekti.

CHP'li belediyeden yandaş anketçiye araç kıyağı | Video

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu'da kara yakalandım" ifadelerini kullandı. Özkiraz, bu paylaşımına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğrafta ön cama yansıyan logolu yazı dikkat çekti.

Ekran yaklaştırılarak bakıldığında Özkiraz'ın ön camına yansıyan yazının Antalya Büyük Şehir Belediyesi resmi aracının kartı olduğu görüldü.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özkiraz'a hangi görev için belediyenin resmi aracının verildiği, Özkiraz'ın hangi görev için şehir dışına bu resmi araç ile çıktığı bilinmiyor.

Özkiraz'ın daha önce başka CHP'li belediyelerde benzer bir duruma karışıp karışmadığı merak ediliyor.

Özkiraz'dan eleştirilere henüz bir yanıt gelmiş değil.

SON DAKİKA... CHP'de tartışma! Kılıçdaroğlu terör destekçisi isimleri kabul etti

Son dakika haberi: Bir CHP'li belediyede daha usulsüzlük tespit edildi! Tazminat kapıda...

Son dakika haberleri! İYİ Parti'li İlçe Başkan Yardımcısı Çama, 'asgari ücretliyim' demişti, Maldivler'de fotoğrafları çıktı