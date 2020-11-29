Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk bayraklı ticaret gemisine yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, "Sadece rotasından dolayı bir gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz. Aksi takdirde dünyadaki tüm gemileri şüpheli ilan edecek bir gerekçe ortaya koymak mümkündür" dedi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği İrini Operasyon Merkezinin talimatıyla bir savaş gemisi tarafından 22 Kasım Pazar günü uluslararası sularda seyir halinde olan Türk bayraklı ticaret gemisine yapılan müdahaleyi kınadı.

Müdahalenin iyi niyetli Türk devletinin iznini almaya çalışarak değil, bayrak devleti olarak Türkiye'nin rızası olmaksızın uluslararası hukuka aykırı yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Sadece rotasından dolayı Türkiye'nin saygın denizcilik firmalarından birine ait olan ve uluslararası denizcilik örgütü konsey üyesi bir ülkenin bayrağını taşıyan bu gemiyi şüpheli ilan edemezsiniz. Aksi takdirde dünyadaki tüm gemileri şüpheli ilan edecek bir gerekçe ortaya koymak mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, uluslararası hukukta bir gemiye müdahale şartlarının belli olduğunu belirterek, "Şu ana kadar şüpheyi ortaya koyan somut bir delil sunulamadığı gibi Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalarda, geminin rotasının şüphe sebebi olduğu ifade edilmiştir. Bu, kabul edilemez bir gerekçedir." ifadelerini kullandı.

"DENİZ TİCARETİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE KARŞI CİDDİ TEHDİT"

Ticaret gemilerinin seyrüsefer serbestliğinin hiçe sayıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu müdahale yalnızca deniz ticaretini sekteye uğratacak hareket olmamıştır. Gemi adamlarımıza suçlu gibi davranarak, bir odaya toplamışlar. Uluslararası hukuka uygun olmayan tarzda fiziki müdahaleye maruz kalmışlardır. Deniz ticaretinin sürdürülebilirliğine karşı ciddi tehdit olan bu adım karşısında ülkemizin ilgili tüm kurumları eş güdüm içerisinde gerekli tepkileri vermektedir."

Karaismailoğlu, ilerleyen süreçte de bu hukuksuzluğu her platformda anlatmaya devam edeceklerini ve önleyici tedbirleri hayata geçirecekleri belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vefakar şekilde hizmet veren, çalışma süreleri dolmasına rağmen gemilerde aylarca çalışmaya devam etmek zorunda kalan, hayatın her alanındaki ürünlerin tedarik zincirinde yer alan gemi adamlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uluslararası alanda sayısız çağrının yapıldığı bugünlerde, gemi adamlarına yönelik bu müdahaleyi kabul etmelerinin de asla mümkün olmadığını belirtti.

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