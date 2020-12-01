İBB’den Beykoz’a 1,5 yılda 1,5 asfalt

1,5 KM ASFALTI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz'un da aralarında olduğu İstanbul'un 39 ilçesindeki 1674 cadde ve sokak yoluna, asfalt kaplama ile yama yapılacağı duyurulmuş, asfalt ihalesinin ise 17 Aralık 2019'da yapılacağı belirtilmişti. Paylaşılan ilanda İstanbul'da bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğuna göre 185 bin 146 metre ile Beykoz 5'inci sırada yer alıyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden buyana geçen 1,5 yılı aşkın süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beykoz'da sorumluluk alanı içerisinde yer alan 191 km'lik ana artere bugüne kadar sadece Anadolu Kavağı'na 1,5 km asfalt serdiği anlaşıldı.