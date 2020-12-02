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haberi: CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

haberi: 'da düzenlenen /KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 16:58 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi: CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

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Son dakika haberi: CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
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