SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri?

Ülkemizde 11 Mart tarihinden bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığıyla gerçekleşen kabine toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda kısıtlama süresince Sokağa çıkma yasağında kimler muaf? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğun şekilde yapılıyor. Peki, Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF? HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF MESLEKLER HANGİLERİ?

Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklara ilişkin merak edilen Sokağa çıkma yasağında kimler muaf? ve Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;