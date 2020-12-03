Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı artışı için 3 ili uyardı! İşte o

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış sürerken, ağır hasta sayısı da kritik düzeylerde seyrediyor. Her yıl grip salgını dönemlerinde olduğu gibi yoğun bakımlarda doluluk oranı %70'lerde seyrediyor. 81 ilde vaka sayıları ve hasta sayıları farklılık gösterirken, belirli iller vaka artış hızı konusunda "alarm" veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, 3 il için vaka sayısı uyarısında bulundu. Peki, hangi 3 şehir KOVİD-19 hastaları için uyarı veriyor?

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA: 3 İL İÇİN UYARI!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek bu illerdeki vatandaşları uyardı. Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: