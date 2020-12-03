Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı artışı için 3 ili uyardı! İşte o

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış sürerken, ağır hasta sayısı da kritik düzeylerde seyrediyor. Her yıl grip salgını dönemlerinde olduğu gibi yoğun bakımlarda doluluk oranı %70'lerde seyrediyor. 81 ilde vaka sayıları ve hasta sayıları farklılık gösterirken, belirli iller vaka artış hızı konusunda "alarm" veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, 3 il için vaka sayısı uyarısında bulundu. Peki, hangi 3 şehir KOVİD-19 hastaları için uyarı veriyor?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek bu illerdeki vatandaşları uyardı. Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında"
İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.
Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."