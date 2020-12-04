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Son Dakika Haberleri: 3 ilde kritik artış! Bakan Koca vaka sayılarında yüzde 100 artış olan illeri uyardı

Son dakika haberi: sosyal medya platformu Twitter'dan 3 il için kritik koronavirüs uyarısında bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda Adana, Samsun ve Ordu'da Kovid-19 vaka sayısında yüzde 100 artış olduğunu söyleyerek buradaki vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi. Bakan Koca: "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 17:49 Son Güncelleme: 4.12.2020 07:47 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: 3 ilde kritik artış! Bakan Koca vaka sayılarında yüzde 100 artış olan illeri uyardı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında." ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

Bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."

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Son Dakika Haberleri: 3 ilde kritik artış! Bakan Koca vaka sayılarında yüzde 100 artış olan illeri uyardı
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