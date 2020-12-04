Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye yaylım ateşi: Militan anlayış içindeler, bu kafayla partiyi baraja takarlar...

'BİZ 50 ARTI 1'İ HEDEFLİYORUZ'

İnce, koronavirüs salgını nedeniyle şu an il gezilerini iptal ettiklerini ifade ederek, "Hatta bugün Avanos'ta olacaktık. Onu da iptal ettik. Komisyonlarımız var. Bu komisyonlarda Zoom üzerinden arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor. Ben de zaman zaman onlara katılıyorum. İlgili komisyonlarımız; tarım komisyonu, eğitim komisyonu, sağlık komisyonu ciddi bir program üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Arkadaşlarımız çalışıyor; Türkiye'nin sorunlarına çare üretmek için, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, Türkiye'yi yönetmek için. O iddiadayız biz. Yani 'yüzde 2'lik 3'lük bir parti kuralım' gibi bir iddiamız yok. Biz 50 artı 1'i hedefliyoruz. Özgüvenli bir şekilde yola çıkacağız. Ve milletin önüne bir seçenek sunacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Toplantılarımızı bu ayın 15'ine kadar biraz askıya aldık. Teknolojiden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İnce, partinin logosunun ne olacağı sorusu üzerine de "Bunların üzerinde arkadaşlar çalışıyorlar. Zamanı geldiğinde açıklayacağız" dedi.