PKK'yı Sincar'dan çıkarma anlaşmasıyla ilgili son dakika açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümetinin terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkartılması için yaptığı anlaşma sonrası ilk ciddi adım bu hafta atıldı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sincar bölgesine konuşlandı ancak, örgütün henüz bölgeyi boşaltmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerine uyulup uyulmadığı konusunda ise tarafsız bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği görüşünü dile getirdi. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, bölgenin uzun zamandır terör örgütünün hakimiyetinde olduğuna vurgu yaptı. Anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetim sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti.

PKK'NIN SİNCAR'I BOŞALTMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkinliğini ve bölgesel hakimiyetini kaybeden terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ilk ciddi adım bu hafta atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümeti arasında 9 Ekim'de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltması için harekete geçildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Sincar bölgesine konuşlandığı öğrenildi ancak, henüz terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları anlaşma maddelerinin Türkiye tarafından da olumlu bulunduğunu ancak, nasıl uygulanacağı konusunda denetim sisteminin yeterli olmamasının sorun olabileceği değerlendirmesi yaptı. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, örgütün uzun süredir bölgeyi hakimiyeti altında tuttuğuna vurgu yaptı. Güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ANLAŞMA DENETLENEBİLİR OLMALI

Terör örgütü PKK'nın sadece Sincar için değil bulunduğu her bölgenin huzuru, güveni ve istikrarı için tehdit olduğunu belirten güvenlik uzmanları, örgütün çıkartılması sürecinin çok iyi yürütülmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, IKYB ve Irak hükümeti arasında 9 Ekim'de yapılan anlaşma metninin maddelerinin kağıt üzerinde ideal olduğunu ancak, uygulaması konusunda kararlı davranılması ve denetlenebilir mutlaka gerektiğini belirtti. Terör örgütü PKK'yı Sincar'dan çıkartmayı düzenleyen anlaşma metni ise şöyle: İlk aşamada Sincar'daki terör örgütü PKK ve mevcut silahlı grupların çekilmesi sağlanacak. Federal polis, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat birimleri bölgedeki güvenlikten sorumlu olacak. Sincar'da İç Güvenlik Kuvvetleri için 2500 kişi işe alınacak. Bölgedeki güvenlik güçlendirilecek. Bu birime Sincar'dan kaçan ve kamplarda kalanlardan da adil bir şekilde alım yapılacak.

İkinci aşamada Erbil ve Bağdat hükümetleri tarafından oluşturulacak komisyonlar hem yeni güvenlik birimi hem de yöneticileri belirleyecek. Anayasa ve yargı sistemlerine göre hareket edecek, bağımsız bir kaymakam seçilecek. Kaymakamın atanmasından sonra yönetimdeki diğer pozisyonlar için atamalar, iki tarafın birlikte oluşturacağı komisyon tarafından, yine profesyonellik, dürüstlük ve bölgenin sosyal yapısı dikkate alınarak yapılacak. Bağdat'taki federal hükümet ve Erbil'deki bölgesel hükümet arasında oluşturulacak bir ortak komisyon, Ninova eyalet yönetimiyle iş birliği içinde bölgenin yeniden inşası için çalışacak. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında oluşturulacak ortak komite denetimleri yapacak.